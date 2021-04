Zgłosili się na szczepienia, ich dane wyciekły. Rządowe Centrum podało, o ile osób chodzi

Sytuacja dotycząca możliwego nieuprawnionego dostępu do danych osobowych dotyczy około 22 tysięcy osób – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o funkcjonariuszy publicznych, którzy zgłosili się na szczepienia przeciwko COVID-19 w okresie 12-20 kwietnia. Wszystkim tym osobom ma zostać przesłane powiadomienie oraz dodatkowe zalecenia.

Przedstawiciele RCB podali w środowym komunikacie, że "po otrzymaniu informacji o możliwym, nieuprawnionym dostępie do danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa procedurami, wszystkie dane zostały ponownie i niezwłocznie zabezpieczone".

Ponadto, jak zapowiedziało RCB, złożone zostanie stosowne zgłoszenie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak wyjaśniono, od 28 grudnia ubiegłego roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowało formularze umożliwiające różnym grupom zawodowym zgłaszanie się na szczepienia przeciwko COVID-19. "Łącznie za ich pomocą zarejestrowało się ok. 366 tys. osób. Sytuacja dotycząca możliwego nieuprawnionego dostępu do danych osobowych dotyczy wyłącznie grupy osób, która została zarejestrowana w terminie 12-20 kwietnia br. (ok. 22 tys.)" – poinformowano w komunikacie.