Czy szczepienia na COVID-19 będą bezpłatne? Minister odpowiada

Czy szczepienia przeciw COVID-19 pozostaną bezpłatne? Na to pytanie odpowiadał we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski - Wszyscy, którzy we wrześniu, październiku będą się szczepili przeciw COVID-19 w związku ze zbliżającą się czwartą falą i zwiększeniem liczby zakażeń, będą mogli uczynić to bezpłatnie - powiedział. - Na pewno będzie jakiś moment w czasie - nie przesądzałbym, czy to będzie od początku roku - kiedy te szczepienie będą objęte zwykłym systemem refundacji - dodał.