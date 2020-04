Fitness w czasie koronawirusa. "Zamiast hantli mamy butelki z wodą, zamiast stepów prowadzimy zajęcia na garnkach"

- Nasze panie nie mają żadnego sprzętu, który my mamy tutaj w klubie, dlatego próbujemy to zamienić na coś innego. Zamiast hantli mamy butelki z wodą, zamiast stepów prowadzimy zajęcia na garnkach - mówi Ewelina Sondej z Centrum Urody i Fitnessu w Poznaniu.

W tym przypadku wprowadzono symboliczną opłatę w wysokości 10 złotych raz w tygodniu. Jest to wsparcie dla instruktorek prowadzących zajęcia online. To ważna pomoc przy długiej liście kosztów.

- Duży ukłon z naszej strony do właściciela budynku, który umorzył nam czynsz, to nas w jakiś sposób ratuje. Natomiast reszta, gaz, prąd, woda, jakiekolwiek kredyty, leasingi, to wszystko trzeba płacić – tłumaczy Monika Człapka menedżerka Centrum Urody i Fitnessu w Poznaniu.