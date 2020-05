"Potężne zaburzenie rytmu". Sprzedaż runęła

Dane są gorsze od prognoz. Ekonomiści spodziewali się spadku sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu rok do roku o 19,7 procent i spadku miesiąc do miesiąca o 9,4 procent.

Sprzedaż detaliczna wyhamowała

Sprzedaż internetowa

Jak wskazano, wzrost udziału sprzedaży przez internet wykazały między innymi przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "tekstylia, odzież, obuwie" z 35,6 procent przed miesiącem do 61,3 procent, a także podmioty z grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - z 26,2 procent do 39,9 procent, oraz "meble, rtv, agd" - z 24,5 procent do 28,6 procent.