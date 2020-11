Sklepy, restauracje, siłownie. Tak może wyglądać luzowanie restrykcji

Od 28 listopada tak zwany etap odpowiedzialności, a potem - w zależności liczby przypadków - etap stabilizacji lub narodowa kwarantanna. Co to oznacza w przypadku sklepów, gastronomii, salonów fryzjerskich czy klubów fitness? Sprawdzamy, co wynika z rządowych propozycji.

Etap odpowiedzialności

Od przyszłej soboty będziemy mieli do czynienia z, jak to określa rząd, etapem odpowiedzialności w walce z koronawirusem. Ma on potrwać do 27 grudnia, chociaż trudno wykluczyć, że zostanie przedłużony. W poniedziałek o 20.00 zakończyły się rządowe konsultacje w sprawie szczegółów tego etapu. Tak mają wyglądać ograniczenia dla biznesu, jeśli pierwotne zapowiedzi rządu zostaną utrzymane:

Sklepy i galerie handlowe: ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2, godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00

Hotele: działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia: wyłącznie "na wynos" i "na dowóz"

Salony fryzjerskie i kosmetyczne: funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki: działalność zawieszona

Etap stabilizacji

W przypadku spadku liczby zachorowań wróci podział Polski na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych.

STREFA CZERWONA

Sklepy, hotele, restauracje, salony fryzjerskie i siłownie - tak jak podczas etapu odpowiedzialności

STREFA ŻÓŁTA

Sklepy i galerie handlowe: ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

Hotele: działalność bez ograniczeń

Gastronomia: otwarte w godzinach 6:00 – 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne: brak ograniczeń

Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2, aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

STREFA ZIELONA

Sklepy i galerie handlowe: działalność bez ograniczeń

Hotele: działalność bez ograniczeń

Gastronomia: działalność bez ograniczeń

Salony fryzjerskie i kosmetyczne: działalność bez ograniczeń

Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2, aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Narodowa kwarantanna

Zgodnie z zapowiedzią rządu narodowa kwarantanna zostanie wprowadzona "w przypadku przekroczenia ostatniego progu bezpieczeństwa lub niewydolności służby zdrowia". Wcześniej rząd wyjaśniał, że chodzi o poziom 70-75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców (obecnie mamy ok. 53).

W galeriach będą czynne tylko wybrane sklepy, limit będzie wynosił 1 osoba na 20 metrów kwadratowych.

Hotele będą dostępne tylko dla podróżujących służbowo oraz dla sportowców i medyków.

Gastronomia będzie funkcjonować wyłącznie na wynos i na dowóz.

Siłownie, kluby fitness i aquaparki będą zamknięte.

Wprowadzony zostanie zakaz działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Nowe zasady bezpieczeństwa - etapy i terminy gov.pl

Uwagi do projektu dot. etapu stabilizacji lub kwarantanny narodowej można zgłaszać do godz. 20.00 do 27 listopada.

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes