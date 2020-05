Część sklepów wraca do handlu w weekend po luzowaniu ograniczeń

W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosił przejście 4 maja do drugiego etapu luzowania ograniczeń. Rząd uchylił dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych. Oznacza to, że placówki będą mogły być otwarte w najbliższą sobotę.

Należy jednak pamiętać o limitach osób - jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Zgodnie z wytycznymi, które Ministerstwo Rozwoju opracowało wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, sklepy meblowe i budowlane powinny ograniczyć liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych. Ponadto zadbać o zwiększenie odległości między pracownikami do co najmniej 1,5 metra, a pomiędzy klientami - do co najmniej 2 metrów.