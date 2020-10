"Nie przeżyjemy kolejnego lockdownu". Branża zapowiada protest po decyzji rządu

Decyzja spotkała się ze sprzeciwem przedstawicieli branży. Polska Federacja Fitness we wpisie na Facebooku na sobotę zapowiedziała protest w Warszawie.

Branża fitness zapowiada protest

"To jest moment próby dla całej branży i musimy go zdać. Nasze zgromadzenie będzie miało charakter spontaniczny, ponieważ wystąpiły ku temu wszelkie przesłanki, a oficjalnego protestu nie zdążymy zgłosić" - wskazano.

Jednocześnie Polska Federacja Fitness na piątek zaplanowała rozmowy z przedstawicielami innych organizacji z branży, w tym z Federacją Pracodawców Fitness oraz Polskim Związkiem Trenerów Personalnych. "Będziemy podejmować próby i kroki legislacyjne również w kwestii ew. specjalnych tarczy antykryzysowych dla branży, bez których nie przeżyjemy. Ale docelowo walczymy o brak lockdownu" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Premier o pomocy dla branży

Premier Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej był pytany o pomoc dla zamykanych branż. Szef rządu zapewnił, że w odniesieniu do branż najbardziej dotkniętych ostatnimi obostrzeniami będą prowadzone działania mające na celu ich wsparcie.

- W odniesieniu do pewnych, najbardziej dotkniętych branż będą takie działania również prowadzone. Zwłaszcza że są branże, które już teraz, od tego momentu, będą w trudniejszym położeniu niż inne. To są takie branże jak turystyczna, restauracyjna, gastronomiczna. Będziemy z tymi branżami dyskutować, w jaki sposób w najbliższych kilku miesiącach - do czasu lekarstwa bądź szczepionki - przetrwać w najlepszym możliwym kształcie dla gospodarki - zapowiedział Mateusz Morawiecki.