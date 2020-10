"Decyzja rządu jest niezrozumiała". Kolejny krytyczny głos z branży

Zakaz może doprowadzić do upadku wielu podmiotów z branży sportowo-rekreacyjnej - oceniła w komunikacie spółka Benefit Systems. Zgodnie z zapowiedzią premiera, od soboty zostanie zawieszona działalność siłowni oraz klubów fitness. Według Benefit Systems decyzja rządu jest niezrozumiała i wydaje się nie do końca przemyślana. Z apelem do premiera zwrócił się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Apel do premiera

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz w piśmie skierowanym do szefa rządu zaapelował o ponowne przeanalizowanie zasadności zakazu prowadzenia działalności branż fitness, basenów i saun na terenie Polski bez względu na strefy, w jakich się one znajdują.

"Jeżeli zakaz zostanie utrzymany, to wnoszę o przedstawienie sposobu, w jaki zostaną wypłacone odszkodowania za czas unieruchomienia firm z tych branż. Jest to niezwykle pilna sprawa, ponieważ przedsiębiorcy, którzy takiej informacji nie otrzymali, są w złym stanie psychicznym z powodu groźby bankructwa i jego skutków dla ich życia zawodowego i osobistego" - podkreślił Abramowicz w piśmie.

Zamknięte siłownie

"Paradoksalnie, to właśnie one są bardziej bezpieczne niż wiele innych publicznych miejsc, w których nie da się dopilnować dezynfekcji czy dystansu społecznego tak skutecznie, jak np. w klubie fitness" - napisano w komunikacie. Zdaniem przedstawicieli firmy "potwierdzają to zarówno polscy eksperci, jak i badania przeprowadzone m.in. w Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA, które pokazują, że ryzyko transmisji koronawirusa w miejscach takich jak kluby fitness jest zbliżone do zera".