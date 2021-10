Co z obostrzeniami na 1 listopada? Rzecznik resortu zdrowia odpowiada

Koronawirus w Polsce - rzecznik MZ o zapasie łóżek w szpitalach

Andrusiewicz tłumaczył, że przy podejmowaniu ewentualnych decyzji w sprawie obostrzeń brany jest pod uwagę m.in. wskaźnik zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. Zauważył, że liczba zakażeń "przynajmniej w 9 powiatach predestynowałaby je do wprowadzenia do strefy żółtej, a jeden powiat nawet do strefy czerwonej".

- Ale my obserwujemy zajętość łóżek i to zajętość łóżek będzie decydowała o tym, czy jakieś obostrzenia wprowadzać, czy nie – zaznaczył.

Koronawirus w Polsce - co z obostrzeniami na cmentarzach?

- Co do Wszystkich Świętych to wszystko wskazuje, że będą to normalne święta spędzone na grobach, na otwartym powietrzu. Przypominam - zakażamy się mniej, a obecna fala pod tym kątem, osób trafiających do szpitala, w tej chwili nie powoduje konieczności wprowadzania obostrzeń - podkreślił.