Można się zgłaszać po pożyczki. "Będzie je można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi"

Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o pożyczkę ze środków Unii Europejskiej do 15 milionów złotych - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podał resort, od środy 29 kwietnia 2020 roku właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą składać wnioski o pożyczki do 15 mln zł. Jest to rozwiązanie opracowane przez MFiPR wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK.

Zaznaczono, że pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Źródłem finansowania jest program Inteligentny Rozwój (POIR).

- W puli mamy 400 milionów złotych, ale przy dużym zainteresowaniu, nie wykluczamy zwiększenia limitu - mówi cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodaje, że pożyczki pozwolą przedsiębiorcom na pokrycie bieżących potrzeb finansowych i ochronę miejsc pracy. - Co więcej, będzie je można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju - zaznacza.

Jaki są korzyści?

Napisano, że pożyczka płynnościowa jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania, co oznacza, że w praktyce przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Zaznaczono, że dotacja jest udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę – bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Resort wskazuje też korzyści tego instrumentu. Są to: półroczna karencja w spłacie, co oznacza, że przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania, wakacje kredytowe raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych, brak wymogu wkładu własnego oraz okres spłaty do 6 lat.