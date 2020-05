Ruch w galeriach mniejszy niż przed pandemią

"Najbardziej za zakupami tęsknili Łodzianie"

"Było to zaledwie 52 proc. ruchu, jaki był analogicznie w poniedziałki w styczniu i lutym, czyli przed wprowadzeniem ograniczeń. Najbardziej odporne na kryzys były małe parki handlowe poza dużymi miastami, gdzie spadki ograniczyły się do ok. 20 proc. ruchu. Z kolei centra handlowe w dużych miastach straciły najwięcej – w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu spadki wyniosły do 55 proc." - czytamy w komunikacie.