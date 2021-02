"Branża gastronomiczna przygotowuje największy w powojennej Polsce pozew zbiorowy"

- Sytuacja w gastronomii jest bardzo trudna, nie możemy funkcjonować i nie znamy daty, kiedy obostrzenia będą luzowane dla branży gastronomicznej. Branża gastronomiczna to 76 tysięcy lokali gastronomicznych, w których pracowało do pierwszego lockdownu milion ludzi. Dzisiaj jesteśmy zamknięci w domach, są depresje, zapaść finansowa. Nie wiemy, dlaczego gastronomia nie może być krok po kroku odmrażana - mówił Jacek Czauderna w rozmowie z TVN24.

Branża szykuje pozew

Pytany o to, jak ustosunkowuje się do argumentów rządzących o dużej liczbie zakażeń w lokalach gastronomicznych, odpowiedział, że "nie można porównywać konsumpcji poza domem w Stanach Zjednoczonych, gdzie 70 proc. społeczeństwa stołuje się poza domem, gdy w Polsce jest to poniżej 10 proc.". To nawiązanie do publikacji w magazynie "Nature".