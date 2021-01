Jedzenie w restauracjach tylko na wynos, ale nie wszędzie. Wiceminister o powodach

Wiceminister odpowiada

Odpowiedzi na interpelację, z upoważnienia ministra zdrowia, udzielił Waldemar Kraska, wiceszef MZ. Wiceminister zwrócił uwagę, że "czas spędzany w wagonie restauracyjnym/barowym w porównaniu do czasu spędzanego w lokalu gastronomicznym jest dużo krótszy oraz może w nim przebywać ograniczona liczba osób".

Wiceszef MZ zauważył, że "niewątpliwie obecna sytuacja epidemiczna oraz społeczna jest trudna". "Nieustannie prowadzone są analizy ustanowionych obostrzeń oraz podejmowane są starania by miały one jak najmniejszy wpływ na codzienne funkcjonowanie, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie zawsze jest to możliwe" - podkreślił.