"Odmrażanie" restauracji. Jak mają zachowywać się klienci, a jak pracownicy?

Bezpieczeństwo pracowników

Właściciele restauracji będą musieli zapewnić pracownikom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ministerstwo Rozwoju zaleca kelnerom oraz innym pracownikom obsługi, na przykład kasjerom, by nosili maseczki oraz rękawiczki, lub każdorazowo dezynfekowali ręce po wykonanej usłudze.

Kucharzy, kelnerzy, osoby pracujące przy wydawaniu posiłków czy kasjerzy powinni zachować bezpieczną odległość między stanowiskami pracy. Ministerstwo rekomenduje, by było to co najmniej 1,5 metra. Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej. Ponadto, jeśli to możliwe, należy wykorzystywać metody komunikacji na odległość, poprzez telefon lub radio.