Rośnie zadłużenie zamkniętych branż. "Spłata stała się widocznie trudniejsza"

W ubiegłym roku zadłużenie hoteli, restauracji i firm cateringowych wyniosło około 280 milionów złotych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o jedną trzecią. "Przez brak możliwości prowadzenia normalnej działalności, spłata długu stała się widocznie trudniejsza" - wskazał Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na otwarcie działalności pomimo obowiązujących ograniczeń.

Firmy hotelarskie i gastronomiczne są łącznie winne różnym podmiotom 280,8 mln zł. Z tego ponad 102 mln zł muszą oddać bankom, a 73 mln zł firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym. W kolejce po spłatę czekają także dostawcy z branży spożywczej, którzy do odzyskania mają 15,5 mln zł oraz firmy leasingowe, u których dług firm HoReCa sięga blisko 12,6 mln zł. Większość, bo blisko 70 procent zadłużonych biznesów, to jednoosobowe działalności gospodarcze.

Otwieranie restauracji

Według Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) po 18 stycznia działalność wznowiło nawet 20 tysięcy przedsiębiorców gastronomicznych . Jacek Czuderna, prezes zarządu IGGP, podkreślił w TVN24, że "to, co się dzieje obecnie w kraju, że restauratorzy otwierają restauracje, bary i kawiarnie, wynika wyłącznie z tego powodu, że są wykluczeni z pomocy rządu".

- Ci, którzy zostali pominięci w tarczy pomocowej muszą otworzyć swoje lokale, żeby utrzymać pracowników - są to depresje zarówno właścicieli lokali, jak i zatrudnionych - rosną długi tych przedsiębiorców przy zerowych przychodach i przy braku pomocy finansowej ze strony rządu - podkreślił Jacek Czuderna.

Jak wyjaśniał, chodzi m.in. o działalności, które ruszyły np. w listopadzie 2019 roku i nie można porównać ich obrotów z 2020 roku do 2019 roku. - Więc są wykluczeni z jakiejkolwiek pomocy finansowej zarówno z PFR 1.0, PFR 2.0 i innych tarcz antykryzysowych - wskazał prezes IGGP.

Zdaniem Czuderny następnym krokiem będzie pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. - To, co się teraz dzieje, że otwierają się restauracje w formie buntu, następna konsekwencja to będzie pozew zbiorowy gastronomii polskiej przeciwko Skarbowi Państwa ze względu na upadłości, brak płynności finansowej i zapaść finansową, w jakiej jesteśmy - powiedział prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.