Działalność wznowiło nawet 20 tysięcy lokali gastronomicznych. "Zostały wykluczone lub pominięte"

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 października ubiegłego roku restauracje, bary i puby zostały zamknięte, a dozwolona jest tylko sprzedaż na wynos i dowóz. Obostrzenia - kilkukrotnie przedłużane - mają obowiązywać co najmniej do 31 stycznia.

Otwarte restauracje

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa

Zdaniem sekretarza generalnego IGGP, przedsiębiorcy otwierają biznesy, bo nie mają nic do stracenia, a sprzedaż na wynos nie wszystkich ratuje. - Owszem, są lokale, które nie odnotowały spadku obrotów w lockdownie, ale to jednostkowe przypadki, które dobrze się do tego przygotowały i miały już solidną bazę klientów. W większości lokali sprzedaż z dowozem pozwala czasem utrzymać niektórych pracowników, choć nierzadko i na to nie wystarczy. Podam przykład z Bytomia, gdzie właściciel dziesięciu restauracji trzy już zlikwidował - powiedział.