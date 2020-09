Chaos w sprawie maseczek. "Nie ma spójności między tym, co robi policja, a wytycznymi"

Nie ma spójności między tym, co robi policja, a wytycznymi Ministerstwa Zdrowia czy też rozporządzeniem - powiedziała Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. W ten sposób odniosła się do przypadku ekspedientki z Suwałk, która została ukarana przez sąd, ponieważ nie obsłużyła klientki bez maseczki. Branża domaga się doprecyzowania przepisów w tej sprawie.

Przypadek ekspedientki z Suwałk, która zwróciła uwagę klientce, że weszła do sklepu bez zakrycia ust i nosa opisany został m.in. w reportażu "Prawo maski" w programie "Czarno na białym" w TVN24 . Klientka nie chciała zasłonić ust i nosa, mało tego, na miejsce wezwała policję, która skierowała wniosek do sądu o ukaranie ekspedientki. Sąd wymierzył pracownicy sklepu karę 100 zł grzywny.

Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz mówiła w TVN24, że klienci coraz częściej wchodzą do sklepu bez zakrytych ust i nosa oraz nie reagują na prośby pracowników. - Szczególnie najbardziej uciążliwe są całe grupy klientów, którzy organizują się i robią prowokacje, po to, żeby paraliżować pracę sklepu i denerwować nasz personel. Tutaj my jesteśmy zupełnie bezsilni, pomagamy sobie, wzywając policję i tak jak pokazał przypadek, również w tym zakresie policja podjęła inne działania niż powinna - powiedziała Juszkiewicz.