Bruksela obniża prognozy dla polskiej gospodarki, ale będziemy mieć "najpłytszą recesję w UE"

W 2020 roku polska gospodarka skurczy się o 4,6 procent – wynika z letnich prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej. Choć spadek dynamiki będzie nieco większy, niż analitycy z Brukseli przewidywali wiosną, to recesja w Polsce ma być najpłytsza w całej Unii Europejskiej.

W maju Komisja Europejska prognozowała, że w tym roku gospodarka Polski zmniejszy się o 4,3 procent. Teraz prognozy mówią o spadku o 0,3 punktu procentowego większym. Jednak w porównaniu do innych krajów sytuacja ekonomiczna nad Wisłą ma być względnie dobra. "Polska gospodarka pokazała relatywną odporność w pierwszym kwartale, głównie przez jej niską ekspozycję na sektory dotknięte trudnościami i zróżnicowaną strukturę ekonomiczną" - czytamy w prognozie.

"KE potwierdza, że Polska będzie mieć najpłytszą recesję w UE w 2020 r. Korekta recesji z 4,3 na 4,6 proc. względem wiosennej prognozy" - wskazał w komentarzu do najnowszej prognozy Piotr Arak, szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Sytuacja gospodarcza Polski

Oczekuje się, że odczyt ekonomiczny za drugi kwartał tego roku będzie znacznie gorszy, ale po nim sytuacja ma powracać do równowagi. Eksperci KE wskazują, że pomimo wprowadzonych przez rząd pakietów antykryzysowych, konsumpcja gospodarstw domowych w tym roku spadnie. Powodem będą zapobiegawcze oszczędności i wstrzymywanie się od wydatków ze względu na dużą niepewność co do przyszłości.