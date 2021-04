Co z prezentacją Nowego Ładu? Wicerzecznik PiS wyjaśnia

Kiedy zostanie zaprezentowany Nowy Ład?

- Decyzja zostanie podjęta, gdy sytuacja związana między innymi z liczbą zachorowań zacznie się poprawiać. Na tę chwilę trudno wyrokować, kiedy się to stanie. Miejmy jednak nadzieję, że Polacy zastosują się do apeli dotyczących przestrzegania obowiązujących obostrzeń i wkrótce liczba zakażeń zacznie spadać - dodał Fogiel.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki pod koniec marca również mówił, że prezentację Nowego Ładu jest uzależniana od poziomu zakażeń. - Mam nadzieję, że wkrótce po świętach będzie to możliwe. Ale czy tak będzie, tego nikt nie wie - zaznaczył.

Natomiast rzecznik rządu Piotr Mueller wyraził niedawno nadzieję, że program będzie zaprezentowany na przełomie kwietnia i maja, ale i on przyznał, że termin prezentacji zależny jest od obniżenia liczby zachorowań.

Nowy program PiS

Lider PiS Jarosław Kaczyński w niedawnej rozmowie z PAP wskazywał, że Polski Nowy Ład, jest to "bardzo poważna propozycja dla społeczeństwa". - Nasze dotychczasowe programy, to wszystko w jakimś sensie było rozwijaniem programu napisanego na jesieni 2008 roku. Natomiast Polski Nowy Ład jest już nową jakością, i naprawdę warto go wprowadzić - powiedział Kaczyński.