Otwarcie galerii i hoteli niewiele pomogło. Najnowsze szacunki dotyczące przychodów firm

Mimo to można zaobserwować, że w ósmym tygodniu zablokowania gospodarki przez koronawirusa odwrócił się dotychczasowy spadkowy trend sprzedaży firm. Po tym, jak 4 maja otworzyły się dla klientów centra handlowe i hotele, a do pracy wrócili rehabilitanci, sprzedaż firm w dniach od 4 do 10 maja zmniejszyła się o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. W dwa poprzednie tygodnie spadek wynosił 46 i 47 proc. - zauważyli eksperci BIG InfoMonitor.