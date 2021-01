Wiceminister zapowiada zmiany w bonie turystycznym

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, odpowiadając na pytanie posłów w sprawie terminu otwarcia stoków narciarskich, Gut-Mostowy zaznaczył, że decyzje o zamknięciu stoków podejmuje resort zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. - Ministerstwo rozwoju może tylko rekomendować pewne rozwiązania, ale decyzja należy do ministra odpowiedzialnego za zdrowie – mówił.

Bon turystyczny na dłużej

Na pytanie, co z bonem turystycznym, Gut-Mostowy podkreślił, że "nie jest on panaceum, które miało uratować branżę turystyczną". - Bon miał wspierać i wspiera branżę turystyczną, oczywiście przez to, że od wielu miesięcy miejsca noclegowe są zamknięte. Korzystanie z tych bonów jest znacznie mniejsze, niż się spodziewaliśmy, ale w tym zakresie pracujemy nad rozwiązaniami wydłużającymi w czasie działanie bonu – powiedział.