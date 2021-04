Morawiecki: liczymy na większe dostawy szczepionek w końcówce kwietnia

Narodowy Program Szczepień przyspiesza, coraz więcej szczepionek dociera do Polski. Liczymy na większe dostawy w końcówce kwietnia, to oznacza, że będziemy mogli pierwszą dawką zaszczepić około 6 milionów obywateli - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

"Liczymy na większe dostawy"

Szef rządu podczas wypowiedzi dla mediów podkreślił, że Narodowy Program Szczepień przyspiesza. Wskazał, że coraz więcej szczepionek dociera do Polski. - Widać, że to, co wcześniej anonsowaliśmy, czyli między 5,5 a 7 mln (dawek szczepionek- red.) wydaje się niezagrożone. Cały czas liczymy na większe dostawy w końcówce kwietnia. To oznacza, że będziemy mogli pierwszą dawką zaszczepić około 6 mln obywateli - powiedział premier.