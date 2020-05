Morawiecki: pierwsze subwencje trafiają na konta przedsiębiorców

Duże firmy w przyszłym tygodniu

Finansowe wsparcie dla firm

Tak zwana tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju to program o wartości 100 mld zł, skierowany do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Program pomocowy uzyskał w poniedziałek notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia.