Praca zdalna odbija się na zdrowiu Polaków. "Straciliśmy dodatkową aktywność fizyczną"

Naukowcy z wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej uważają, że praca zdalna ma destrukcyjny wpływ między innymi na kręgosłupy Polaków. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w czasie pandemii statystyczny obywatel przytył o dwa kilogramy.

Dr Przemysław Domaszewski z Katedry Antropomotoryki i Biomechaniki Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej na pytanie, jaki wpływ ma praca zdalna na kondycję fizyczną Polaków, uważa, że można go określić jednym słowem: destrukcyjny.

- Przy pracy zdalnej straciliśmy dodatkową aktywność fizyczną, której nawet nie zauważaliśmy. Mam tutaj na myśli wyjście z domu, pójście na autobus, pokonywanie schodów w pracy, przechodzenie z miejsca na miejsce, chodzenie do toalety na końcu korytarza – zwrócił uwagę.

Negatywny wpływ pandemii na kondycję fizyczną

- W przypadku pracy zdalnej wszystko mamy w bliskim zasięgu, większość osób siedzi przy komputerze non stop. To samo dotyczy dzieci, które w pozycji siedzącej spędzają cały dzień: najpierw nauczanie zdalne, następnie odpoczynek przed telewizorem a później jeszcze gry na komputerze. Bardzo ciężko zachować równowagę pomiędzy aktywnością a siedzeniem, które jako pozycja jest dla nas gorsze niż stanie. Przypominam, że naturalną postawą naszego organizmu jest postawa stojąca - przypomina naukowiec.

Zdaniem dr Domaszewskiego, jednym ze sposobów na zmniejszenie negatywnych skutków wielogodzinnego siedzenia jest powrót do znanych na przykład z filmów historycznych pulpitów, przy których pracuje się, stojąc. - Plus takiego wyboru, to możliwość poruszania się – stwierdził. Naukowiec podkreślił, że "po całym dniu siedzenia przed komputerem warto wprowadzić element klasycznej gimnastyki, jogi, stretchingu, żeby rozciągnąć przykurczone mięśnie". - W przeciwnym wypadku, czego się obawiam, będziemy mieli dużo więcej wad postawy – dodał.