Czy będą kolejne obostrzenia w związku z pandemią? Rzecznik rządu odpowiada

Możliwe, że niektóre obostrzenia zostaną rozszerzone, na przykład dotyczące limitów wejść do poszczególnych miejsc. Decyzja ma zapaść w czwartek - poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller.

Resort zdrowia potwierdził we wtorek 9291 nowych przypadków zakażenia koronawirusem . Przekazano także informację o śmierci 107 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. W poniedziałek MZ poinformowało o 7482 nowych przypadkach oraz o śmierci 41 osób. Łącznie w Polsce koronawirusa potwierdzono u 192 539 osób. Tylko w ostatnim tygodniu zakażenie SARS-CoV-2 wykryto u 57 261 osób.

Piotr Mueller w Programie III Polskiego Radia zapowiedział we wtorek rano, że decyzje o potencjalnych obostrzeniach zapadną w czwartek. - W tej chwili analizujemy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych strefach. Decyzje będziemy uzależniać od rozwoju sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o zajętą liczbę łóżek i respiratorów - mówił.

Możliwe rozszerzenie obostrzeń

Pytany, które z obostrzeń mogą być rozszerzone, wskazał, że mogą to być m.in. "kwestie limitów wejść do poszczególnych miejsc, czy ograniczenie funkcjonowania niektórych gałęzi gospodarki". Jak jednak zastrzegł, "ten drugi wariant jest raczej odkładany na następne etapy, jeżeli będzie to konieczne".