Dzień wolny od pracy za szczepienie przeciw COVID-19. Jest decyzja firmy

Dodatkowy dzień płatnego urlopu ma zachęcić do przyjęcia trzeciej, przypominającej dawki szczepionki, ale też skłonić do zaszczepienia tych, którzy jeszcze w ogóle się na to nie zdecydowali. O takiej formie zachęty do szczepień zdecydował w specjalnym zarządzeniu prezes PGG Tomasz Rogala. To odpowiedź na obecną sytuację epidemiczną oraz prognozy dotyczące możliwego wzrostu zachorowań.