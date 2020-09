Maseczki w sklepach. Policja odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar pod koniec sierpnia skierował pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. RPO wskazywał, że choć przepisy nakazują noszenie maseczek i policjanci starają się to egzekwować, to sądy mogą odmawiać karania, a przepisy "są wadliwe – wydane bez właściwej podstawy w ustawie".

Odpowiedź policji

Mandat karny za brak maseczki

Jak wyjaśniono, w sytuacji odmowy przyjęcia mandatu karnego sprawa kierowana jest z wnioskiem o ukaranie do sądu, co nie jest jednoznaczne z ukaraniem obwinionego. "Ponadto osoba, na którą nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego, może złożyć do właściwego miejscowo sądu wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu karnego, jeżeli w jej ocenie, wystąpiły przesłanki do jego uchylenia" - zaznaczyła KGP.