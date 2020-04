Rząd przygotował nowy podatek. "Ma na celu pomoc rynkowi kinematografii"

Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Teraz nowe przepisy trafią do prac w Sejmie.

Nowy podatek

Wpłaty mają być przekazywane w okresach kwartalnych, "w terminie 30 dni po upływie kwartału". Jak możemy przeczytać w ocenie skutków regulacji, szacowany przychód dla PISF wyniesie ok. 15 mln zł do końca 2020 roku oraz co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach.

Uzasadnienie

Wyjątki

Podatek cyfrowy

Wcześniej rząd zapowiadał opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych. Taki punkt znalazł się w przyjętych na początku czerwca ubiegłego roku założeniach do budżetu na 2020 rok. Ostatecznie nowa danina nie weszła w życie. W lutym br. na ten temat mówił minister finansów Tadeusz Kościński. Jak wskazał, na razie polski rząd czeka, co zaproponuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

- Prace nad wypracowaniem wspólnych zasad, jakie miałyby obowiązywać w państwach OECD, idą wolno. Propozycje mają pojawić się latem. Najlepiej byłoby, gdyby obowiązywały jedne zasady we wszystkich państwach, przynajmniej w UE, tak by firmy nie uciekały do innych - powiedział minister. W innym przypadku - jak mówił - każdy kraj będzie miał swoje rozwiązania. - To nie jest najlepsze rozwiązanie, ale prędzej czy później firmy zaczną płacić taki podatek, w miejscu, gdzie osiągają one zyski - podsumował Kościński.