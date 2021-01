Zwolnienia grupowe w LOT. Firma przedstawiła kryteria

Zwolnienia grupowe w LOT mają objąć łącznie około 300 pracowników. Zarząd spółki przedstawił związkom zawodowym kryteria, jakimi będzie się kierował przy zwolnieniach grupowych - chodzi między innymi o stosunek do obowiązków - przekazał rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. Dodał, że osoby objęte redukcją zatrudnienia otrzymają ponadstandardowe pakiety wsparcia obejmujące odprawy. Sytuacją w spółce ma zająć się w przyszłym tygodniu sejmowa Komisja Infrastruktury.

Pod koniec ubiegłego roku do związków zawodowych w spółce trafiło zawiadomienie na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zwolnienia grupowe mają objąć łącznie około 300 pracowników.

Kryteria

Moczulski przypomniał, że zespół PLL LOT i związane ze spółką firmy sektora serwisowo-obsługowego to ok. 8 tys. osób. - W ramach dostosowania poziomu zatrudnienia LOT opuści do 300 etatowych pracowników. Od ubiegłego roku zakończono też współpracę z około 200 osobami świadczącymi usługi na rzecz LOT w ramach umów z podmiotami zewnętrznymi (tak zwane B2B) - przekazał.