Gorące rozmowy w LOT. Czasu na porozumienie coraz mniej

Trudne negocjacje

"Pierwotnie nie udzielała nawet informacji co do liczby pracowników w poszczególnych grupach zawodowych, przewidzianych do zwolnienia" - dodała. Takie informacje zostały przekazane podczas spotkania, które miało miejsce w ostatni piątek. Spółka poinformowała, że zwolnienia mają objąć: 150 pracowników personelu pokładowego, 50 pracowników personelu lotniczego i 100 pracowników personelu naziemnego. To odpowiednio ponad: 28 procent, 18 procent i 11 procent wszystkich pracowników zatrudnionych na etacie na tych stanowiskach.