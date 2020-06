LOT podał termin powrotu rejsów międzynarodowych. Dwadzieścia miast na liście

Od 1 lipca Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają rejsy międzynarodowe. Pasażerowie będą mogli polecieć do wybranych krajów Strefy Schengen, między innymi Niemiec, Czech, Belgii i Norwegii, a także zaplanować wakacje w Grecji, Chorwacji, Bułgarii czy Hiszpanii.

"Większość zaproponowanych kierunków to kraje Strefy Schengen, które mają stabilną sytuację epidemiczną i jednocześnie zniosły obowiązek kwarantanny oraz pozostałe restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających z innych krajów. Nasi pasażerowie mogą więc spokojnie planować wakacje, krótkie rekreacyjne wypady czy wyjazdy służbowe wiedząc, że będą mogli się w pełni cieszyć podróżami zagranicznymi" - podkreślił, cytowany w komunikacie, Rafał Milczarski, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.

"Dążymy jednocześnie do wznawiania kolejnych kierunków i zwiększenia częstotliwości rejsów. Analizujemy m.in. możliwość uruchomienia regularnych lotów pasażerskich do Stanów Zjednoczonych, które obecnie realizujemy w ramach transportów cargo" - dodał Milczarski.

LOT wznawia rejsy międzynarodowe

Od północy z wtorku na środę przestał obowiązywać zakaz wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych do i z Polski. W rozporządzeniu Rady Ministrów opublikowanym we wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw napisano, że zakazu wykonywania lotów nie stosuje się do połączeń z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu.