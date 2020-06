Pociągi międzynarodowe wrócą na tory. Przewoźnik podał datę

Pociągi międzynarodowe

Pociąg w kierunku Polski odjedzie z głównego dworca o godz. 15.43, docierając do Warszawy w godzinach wieczornych - na stacji Warszawa Wschodnia planowo ma się pojawić o 21.21. Do stolicy Niemiec dojedziemy również z Warszawy składem EIC Sprewa. Natomiast 25 czerwca z Warszawy do Berlina wyjedzie pociąg EIC Odra, a 26 czerwca z Berlina do Gdyni pojedzie IC Gedania.

Pociągi międzynarodowe w kierunku Czech, Austrii, Węgier i Słowacji będą uruchamiane w drugiej połowie miesiąca. Od 22 czerwca wyruszą składy z Warszawy do Wiednia. Tego samego dnia zacznie kursować skład IC Silesia ze stolicy do Ostrawy oraz IC Cracovia z Pragi do Krakowa. Ponadto z Wiednia do Katowic będzie można podróżować pociągiem IC Moravia, a z Grazu do Przemyśla pociągiem IC Porta Moravica. Połączenie Ostrawy z Przemyślem zapewni TLK Galicja.