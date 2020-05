Nie wszyscy otworzyli sklepy w centrach handlowych. Nowe dane

Otwarcie sklepów w galeriach

Przypomniała, że był to postulat branży skierowany do premiera. - Do pracy wróciło 500 tysięcy osób, nie licząc osób pracujących w branżach powiązanych, jak produkcja, usługi etc. Dla firm handlowych to szansa na częściowe odrobienie strat wywołanych pandemią - wskazała. Jej zdaniem przy wdrożonych standardach bezpieczeństwa i reżimach sanitarnych zakupy w centrach handlowych i dotychczas zamkniętych placówkach są bezpieczne.