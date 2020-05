"To się jeszcze nie opłaca". Nowe dane o liczbie otwartych hoteli

W maju, po ogłoszeniu zniesienia części ograniczeń z powodu epidemii, otworzyło się 10 procent hoteli - podała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. - Ze względów ekonomicznych znaczna większość właścicieli hoteli jeszcze nie otworzyła swoich obiektów. Po prostu na dzień dzisiejszy to się jeszcze nie opłaca - podkreślił prezes Izby Marcin Mączyński.

Hotele były zamknięte od początku kwietnia. Większość rezerwacji została jednak odwołana już wcześniej. Hotele mogły funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywały w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Mogły one przyjmować także osoby w delegacji.

Otwarcie hoteli

Jak powiedział sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) Marcin Mączyński, na początku maja otworzyło się tylko 10 procent placówek, gdzie usługi gastronomiczne działają w systemie "dostawa do pokoju" i "na wynos".

- Ze względów ekonomicznych znaczna większość właścicieli hoteli jeszcze nie otworzyła swoich obiektów. Po prostu na dzień dzisiejszy to się jeszcze nie opłaca - dodał.

Jak wyjaśnił, z jednej strony chodzi o spełnienie rygorystycznych warunków sanitarno-epidemiologicznych, z drugiej nic nie może działać. - Restauracja i bar nie działają, sale konferencyjne, zabaw, baseny czy spa też nie mogą działać - wymienił. - No nie są to sprzyjające warunki ekonomiczne, które zachęcałyby do masowego otwarcia hoteli - zaznaczył.