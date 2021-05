Tydzień do otwarcia hoteli. "Zaczynamy od zera"

Około 30 procent naszych podwykonawców nie przetrwało. Hotel to jest cały łańcuch dostaw. Gros tych firm musiało się przebranżowić - stwierdziła na antenie TVN24 Elżbieta Lendo z Harmony Hotels. Od 8 maja ma zostać otwarta branża hotelarska.

- 8 maja będą mogły wznowić działalność hotele - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Obiekty będą mogły być obłożone w 50 procentach, przy czym zamknięte pozostanę restauracje oraz strefa wellness & spa.

Branża po lockdownie

- Znam firmy, które były pralniami, dzisiaj są firmami spedycyjnymi. Nie czekają na nas, muszą przeżyć tak jak my staramy się za wszelką cenę przeżyć, utrzymać miejsca pracy, utrzymać nieruchomości w dobrym stanie, byśmy mogli funkcjonować już po lockdownie - wyjaśniła Lendo.

Dodała, że czas pokazał, że nie wszyscy w branży przetrwali. - Z wielką nadzieją, determinacją walczymy, byśmy przetrwali. Po tak długim okresie braku działalności operacyjnej twierdzę, że każdy hotelarz, to swego rodzaju bohater - powiedziała.

Jak wracają hotele do działalności? - Odtwarzamy wszystko - poczynając od zasobów ludzkich, kontrahentów, firm współpracujących, ale przede wszystkim przebudowujemy ofertę. Będą skierowane do naszego gościa lokalnego, krajowego - walczymy o to, żeby turystykę krajową jak najbardziej promować, rozwijać, by gości zatrzymać - podkreśliła.

Powiedziała też, że branża będzie funkcjonować "z ograniczeniami i to jest duże utrudnienie". - Cieszymy się z każdego poluzowania. Musimy wejść w wakacje normalnie funkcjonując - jeżeli ucieknie nam "czerwcówka", a to jest jedyna szansa, to naprawdę jesteśmy w olbrzymich kłopotach - zaznaczyła.

"Chcemy wszyscy wrócić do normalności"

Lendo dodała, że cieszy się kolejek do szczepień, bo "to pokazuje jak bardzo chcemy wszyscy wrócić do normalności". - W branży hotelarskiej bardzo jest to potrzebne, ponieważ nie działamy już osiem miesięcy. Obyśmy się zaszczepili jak najszybciej - zaapelowała.

Jakie sektor poniósł straty przez osiem miesięcy zamknięcia? - To jest bardzo, bardzo wielka wyrwa w całej branży hotelarskiej, w branży turystycznej. Brak możliwości działalności operacyjnej spowodował, że zaczynamy od początku, zaczynamy od zera - stwierdziła.

Dodała, że "optymizmem napawa, że zaczyna się odmrażanie gospodarki, w tym hoteli". - Ta data 8 maja, liczyliśmy na majówkę, jest bardzo ważna. Liczymy na 29 maja, ponieważ to będzie pełne otwarcie hoteli z usługami - gastronomia, wellness, baseny. Myślę, że ten okres, patrząc na tempo szczepień, pozwoli naszemu rządowi podjąć decyzję, że nie będziemy ograniczeni 50 procentami i będziemy mogli przyjąć gości w 100 procentach z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego i wszystkich procedur związanych z bezpieczeństwem gości i pracowników - powiedziała Lendo.

Wciąż obowiązujące ograniczenia

W związku z epidemią COVID-19 w całym kraju nadal obowiązuje zawieszenie działalności:

- centrów i galerii handlowych powyżej 2 tys. m2, z wyjątkiem znajdujących się w nich m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni,

- wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych o powierzchni powyżej 2 tys. m2,

- stacjonarna restauracji, możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie,

- hoteli (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych),

- teatrów, muzeów, galerii sztuki (można organizować próby i ćwiczenia, a także wydarzenia online),

- kin (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury),

- basenów (oprócz tych wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej),

- saun, solariów, łaźni tureckich, salonów odchudzających, kasyn,

- klubów fitness i siłowni.

