Kiedy "odmrożenie" galerii handlowych? Gowin o możliwym terminie

Co ze szkołami?

Pytany o znoszenie innych ograniczeń, Gowin przytoczył słowa ministra edukacji. - Mogę przywołać zapowiedź ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, że będzie dążył do tego, aby od 18 stycznia do szkół podstawowych wróciły pierwsze trzy najmłodsze klasy - powiedział wicepremier.

W rozporządzeniu ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 roku. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach trwała przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia, zaś do 17 stycznia uczniowie wszystkich szkół mają ferie zimowe.