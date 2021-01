Kiedy zostaną otwarte galerie handlowe? Wicepremier podaje możliwą datę

Wicepremier Gowin pytany radiu TOK FM o pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią odpowiedział: - W przyszłym tygodniu ogłosimy dodatkową listę kodów działalności gospodarczej, które będą objęte tarczą finansową. Również zostaną dołączone do wcześniejszej tarczy branżowej". Przypomniał, że według obecnych zapisów tarcza przewiduje pomoc dla czterdziestu kilu branż.

Gowin wskazał, że będzie rekomendował rządowi poszerzenie tej listy "o co najmniej kilka dodatkowych form prowadzenia działalności gospodarczej".

Galerie handlowe mogą zostać otwarte w lutym

Szef MRPiT pytany, o to kiedy można się spodziewać znoszenia restrykcji gospodarczych, powiedział: - Jeżeli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu, czyli na przykład jeśli w Polsce na dużą skalę nie da o sobie znać nowa mutacja koronawirusa, która jest dużo bardziej zaraźliwa, to moim zdaniem od 1 lutego powinniśmy w 100 procentach otworzyć handel, czyli w praktyce galerie handlowe.

Gowin zastrzegł, że nie ma dobrych prognoz dla przedstawicieli tych branż, które są najbardziej dotknięte lockdownem, czyli dla turystyki, gastronomii. - Tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość na co najmniej kolejne tygodnie - ocenił. Dodał, że rząd stara się podejmować "decyzje przewidywalne, ale w interwałach co dwa tygodnie".

Gowin podkreślił, że o tym, czy prowadzenie różnych form działalności gospodarczej na mocy rozporządzenia jest czy nie jest zgodne z konstytucją będzie rozstrzygać Trybunał Konstytucyjny. - W interpretacji naszych prawników, ekspertów rządowych my działamy w pełni w zgodzie z konstytucją - powiedział. Dodał, że z wnioskiem o wyjaśnienie tej kontrowersji zwrócił się do TK premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Gowin przypomniał, że jutro rusza akcja wsparcia finansowego, w ramach której do przedsiębiorców, przedstawicieli kilkudziesięciu branż, trafi ponad 20 mld zł. Zdaniem Gowina duża część firm ma jeszcze "poduszkę" z tarczy finansowej wiosenno-letniej. - Nie dotyczy to gastronomii czy hotelarstwa - przyznał. Jak mówił, od jutra do tych branż zacznie trafiać 13 mld zł. - Nie byliśmy tej kwoty w stanie uruchomić wcześniej, bo wymagała notyfikacji KE - zaznaczył.