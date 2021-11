Zmiany w handlu i usługach. Inspekcja zapowiada kontrole

Inspekcja sanitarna zapowiedziała kontrole, między innymi w sklepach w związku z zaostrzeniem ograniczeń z powodu koronawirusa. O zwiększeniu liczby kontroli przedsiębiorców mówił również minister zdrowia Adam Niedzielski. Rząd ogłosił, że od 1 grudnia zmienią się limity w obiektach, obniżone zostaną również limity dotyczące zgromadzeń i uroczystości.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił zaostrzenie ograniczeń w związku z pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa - omikron. Zmiany mają obowiązywać na razie od 1 do 17 grudnia.

Zaostrzenie restrykcji ma dotyczyć m.in. limitów w obiektach - z 75 proc. do 50 proc. - Wszystkie te obiekty, w których mieliśmy limit zapełnienia 75 procent (...), te wszystkie limity zostaną zmienione i zostaną zmniejszone do 50 procent. To dotyczy gastronomii, hoteli, miejsc kultury: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, kościoły, obiektów sportowych: baseny, aquaparki - tam wszędzie będzie 50-procentowe obłożenie - wyjaśnił szef MZ. Osoby zaszczepione przeciw COVID-19 nie będą uwzględniane w limitach.

Niedzielski przekazał też, że rząd zmienia limity obłożenia dla osób przebywających w siłowniach oraz muzeach - do 1 osoby na 15 m kw. - Do tej pory w obiektach takich jak siłownie, kluby, muzea, hazard, tam, gdzie mieliśmy liczone obłożenie na metry kwadratowe i obowiązywał limit 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, obecnie podnosimy ten limit do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych - poinformował minister zdrowia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, limit - maksymalnie 1 osoba na 10 m kw. - obowiązuje również w sklepach budowlanych, meblowych oraz galeriach handlowych.

Ponadto obniżone zostaną limity dotyczące zgromadzeń i uroczystości - ze 150 do 100 osób.

Ograniczenia z powodu koronawirusa. Kontrole

Kierujący obecnie całym polskim sanepidem zastępca głównego inspektora sanitarnego Krzysztof Saczka podczas konferencji prasowej zapowiedział kontrole przestrzegania restrykcji. - Inspekcja sanitarna będzie wychodziła do kontroli: do podmiotów, do organizacji, do organizatorów wszelkiego rodzaju spotkań, imprez - podkreślił.

Jak wyjaśnił, "to organizatorzy spotkań, przedsiębiorcy będą odpowiedzialni za to, aby udowodnić, że przestrzegane limity są faktycznie realizowane, zgodnie z literą prawa". - To po stronie organizatora imprezy jest wydanie określonego regulaminu imprezy, czy regulaminu funkcjonowania określonego obiektu oraz w taki sposób udostępnianie obiektu, aby te limity zostały spełnione - wskazał Saczka.

Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany o to, jak restaurator ma technicznie sprawdzać, czy klient jest zaszczepiony, czy restaurator lub np. właściciel klubu fitness ma prawo zapytać o certyfikat covidowy i co, kiedy klient odmówi jego okazania. Szef MZ ocenił, że "to jest bardzo prosta sytuacja".

- Rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanych przez siebie przedsięwzięć określali regulaminy. Wewnętrznie mogą one oznaczać, że jeżeli jest jakiś limit (osób - red.), to do limitu się wpuszcza. Jeżeli limit zostaje przekroczony, to zgoda osoby okazującej paszport (covidowy - red.) na to, żeby wejść, jest domyślna. Jeżeli nie okazuje, to po prostu nie wejdzie. Tak powinny być skonstruowane regulaminy - powiedział Niedzielski.

- Teraz pracujemy nad tym, aby do ustawy dokleić możliwość weryfikowania tego - dodał minister. - Niemniej (...) postanowiliśmy, że zostanie zwiększona liczba kontroli, które są skierowane do przedsiębiorców. Jeśli będziemy widzieli, że ta kwestia jest nieweryfikowana, że są przekroczone limity, to siłą rzeczy to jest podstawa do wręczenia odpowiedniej kary czy mandatu dla prowadzącego działalność gospodarczą - podkreślił Adam Niedzielski.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, PAP