Kiedy zostaną otwarte restauracje? Wiceminister wyjaśnia

Ścieżka odmrażania gospodarki

Jak powiedziała, protokoły są przygotowane w związku m.in. z ograniczeniem liczby osób przebywających w danym miejscu, czy z ograniczeniem metrażowym przebywania tych osób. - Te protokoły są w bardzo dużej restrykcji przygotowane, są gotowe do wdrożenia dla przedsiębiorców, tak samo jak miało to miejsce w maju ubiegłego roku, później we wrześniu - przypomniała.

- Więc my jesteśmy przygotowani, rekomendować będziemy centra handlowe, sprzedaż detaliczną, z wiadomych względów barterowych, związanych z przychodami do budżetu państwa, ale również utrzymaniem przedsiębiorstw - dodała Olga Semeniuk. Z wypowiedzi wiceminister wynika, że pozostałe branże będą musiały poczekać dłużej na otwarcie.

- Często dostaję pytania, kiedy gastronomia, aquaparki, kluby rozrywki, kluby fitness, kiedy ludzie będą mogli do tego wrócić. Transmisja wirusa bardzo lubi zamknięte pomieszczenia, dużą liczbę osób i tutaj musimy się skupić na tym, że do momentu, kiedy - tak jak analogicznie w ubiegłym roku - nie pojawi się wiosna, ocieplenie, możliwość organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, eventów na otwartej przestrzeni, kiedy tutaj będziemy mieli to pole rozszerzone, to pewnie będziemy funkcjonowali w mocnych ograniczeniach - tłumaczyła.