Kiedy zostaną otwarte restauracje? Wiceminister: patrzymy na możliwość otwierania ogródków

- Zrobiliśmy lekki krok do tyłu, jeżeli chodzi o zamknięcie jednego województwa. Mam nadzieję, że nie rozleje się to na inne województwa, ale sytuacja u sąsiadów w Europie jest jaka jest i niestety Polska musi się do tej sytuacji dostosować - zauważyła wiceszefowa MRPiT.

Kiedy zostaną otwarte restauracje?

- Wiemy na pewno, że w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie może dojść do spotkań towarzyskich, a restauracje takim miejscem są, gdzie może dojść do dłuższego czasu przebywania danej liczby osób, niestety, mamy podwyższone ryzyko zarażania - dodała Semeniuk.

Ponadto Olga Semeniuk ma wątpliwości co do opłacalności takiego rozwiązania. - Nie wiem, czy restaurator, który usłyszałby, że może wziąć jedną osobę do stolika (...), czy to będzie opłacalne dla takiego przedsiębiorcy. Proszę pamiętać, że jedzenie na wynos również funkcjonuje i jest to o wiele bezpieczniejsza forma sprzedaży i funkcjonowania w tym momencie restauracji, która oczywiście nie odbija 100 procent strat, które restauratorzy ponieśli od ubiegłego roku, ale jednak cały czas ten poziom chociażby promocji i jedzenia na wynos zwiększa - zauważyła wiceminister.