Zmiany w obostrzeniach weszły w życie. "Musimy być odpowiedzialni"

Od poniedziałku, 28 marca weszły w życie zmiany w ograniczeniach w związku z koronawirusem. Zniesiony został obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem placówek leczniczych i aptek. Zmiany dotyczą także kwarantanny i izolacji. Minister zdrowia apeluje, by mimo spadków zakażeń i mimo zniesienia obostrzeń, nadal być odpowiedzialnym. - Musimy być odpowiedzialni, choćby za siebie i naszych najbliższych - podkreślił szef MZ.

Zmiany w rozporządzeniach wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. - Decyzję o odejściu od obostrzeń, w tym noszenia maseczek podjęliśmy, kiedy uwidocznił się powrót do trendu większych dobowych spadków zakażeń - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Przez pewien okres mieliśmy bowiem przystopowanie tych spadków, co wiązało się m.in. z poszerzaniem dominacji subwariantu BA.2 wirusa w wersji omikron. Jednak z uwagi na fakt, że wariant ten był już obecny w Polsce w styczniu i stopniowo zwiększał swój zasięg w populacji, w Polsce nie doszło do wybuchu transmisji, jak to miało miejsce w innych państwach europejskich - dodał szef MZ.