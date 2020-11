"W obostrzeniach, które ogłosił premier, gubią się wszyscy"

Zakopane zwróciło się do kancelarii premiera o wyjaśnienia w sprawie obostrzeń. Chodzi o wstrzymanie działalności obiektów hotelarskich dla turystów do 29 listopada. Według władz miasta oraz przedsiębiorców obostrzenia nie są precyzyjne i nie wiadomo, czy zakaz dotyczy kwater prywatnych.

- W obostrzeniach, które ogłosił premier odnośnie działalności hoteli i obiektów turystycznych, gubią się wszyscy. Wystąpiliśmy do kancelarii premiera o interpretację przepisów, czy zakaz wynajmu obejmuje również popularne na Podhalu kwatery prywatne, apartamenty oraz domki, czy dotyczy to działalności hoteli. W rozporządzeniu nie są jednoznacznie wymienione kwatery prywatne, a skoro nie są wymienione, to można odczytywać, że nie dotyczy to kwater prywatnych, jednak nie jest to dla nas jednoznaczne - powiedział burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.