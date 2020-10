Najnowsze dane ze sklepów. "Sytuacja jest dramatyczna"

Koronawirus a sklepy

"Dane, które wskazują członkowie ZPPHiU, wykazują niepokojącą tendencję spadkową. Niepokoi fakt, że spadają statystyki odwiedzin sklepów nie tylko w stosunku do okresu sprzed pandemii, ale również przy porównaniu ostatnich miesięcy. Ruch w galeriach handlowych nie tylko nie wrócił do normalności sprzed pandemii, ale ponownie zaczyna maleć - sklepy notują dużo niższe statystyki co do liczby odwiedzin i sprzedaży" - dodano.