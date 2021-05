Nowe zasady w podróżowaniu transportem publicznym

Od soboty do 14 maja zwiększa się liczba osób, które będą mogły podróżować środkami transportu zbiorowego, a po 15 maja limit ten ma być jeszcze wyższy - wynika z rozporządzenia, które dziś weszło w życie.

Zmiany w transporcie publicznym

Do 14 maja 2021 roku transport publiczny będzie mógł przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 30 proc. miejsc siedzących niezajętych (wcześniej było to 50 proc. miejsc siedzących niezajętych).