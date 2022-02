Od poniedziałku łagodniejsze obostrzenia. Co się zmienia?

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem rządu nowe przepisy sanitarne obowiązywać będą do 31 marca br. Na przykład do końca marca obowiązkową 7-dniową kwarantannę będą musiały odbyć osoby przekraczające granicę, które nie mają ważnego paszportu covidowego. Jeśli ktoś zakazi się koronawirusem, to nadal będzie musiał poddać się izolacji. Będzie ona trwała 7 dni, jeżeli nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ będzie mógł podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał. Inne zasady izolacji obowiązują osoby wykonujące zawód medyczny, żołnierzy lub funkcjonariuszy. Wtedy izolacja trwa: 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).