Maseczki, hotele, restauracje. Jest nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią wywołaną przez koronawirusa. Zacznie obowiązywać w najbliższą sobotę, 8 maja.

Chodzi o nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jego publikację w czwartek zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Dzisiaj finalizujemy duże rozporządzenie epidemiczne, które będzie pokazywało plan do końca maja, tak jak deklarowaliśmy. Dzisiaj to rozporządzenie planujemy podpisać i opublikować – stwierdził.

Zmiany w obostrzeniach

Najnowsze rozporządzenie zmienia obostrzenia dotyczące m.in. hoteli, restauracji i obowiązku noszenia maseczek. Łagodzenie restrykcji będzie jednak stopniowe. Oto, co znalazło się w nowych przepisach:

- hotele: od 8 maja dla gości udostępnia się nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie hotelowym; do 14 maja hotele tylko dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego,

- restauracje: od 15 maja będą mogły wznowić działalność stacjonarną, ale tylko w ogródkach gastronomicznych; od 29 maja do 5 czerwca prowadzenie działalności stacjonarnej będzie możliwe, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 metra,

- od dnia 15 maja nakaz maseczek nie dotyczy "miejsc na otwartym powietrzu",

- od 15 maja obiekty sportowe na otwartym powietrzu będą dostępne dla publiczności, będzie obowiązywał limit 25 procent miejsc,

- kina i teatry: od 15 maja wznowią działalność na świeżym powietrzu pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami; - od 29 maja do 5 czerwca kina i teatry wznowią działalność w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 50 procent liczby miejsc,

- imprezy okolicznościowe (wesela, komunie): od 8 do 28 maja będzie możliwe organizowanie imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; od 29 maja do 5 czerwca możliwe będzie organizowanie imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19,

- od 29 maja otwarte zostaną siłownie, kluby fitness, solaria. Będzie obowiązywał limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych,

- od 29 maja otwarte mogą być baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte, przy czym basen, aquapark albo obiekt sportowy udostępnia się liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku albo obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

- do 5 czerwca zamknięte pozostaną dyskoteki i kluby nocne lub działalności polegające na udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Wyjątkiem są sportowe kluby taneczne.

- do 5 czerwca nie można organizować targów, kongresów czy wystaw.

KPRM

Zgodnie z rozporządzeniem do 5 czerwca br. pozostanie nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki m.in. w środkach publicznego transportu; w obiektach handlowych i usługowych; na terenie cmentarzy, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej; w samolotach.

W kościołach do 5 czerwca pozostaje limit – 1 osoba na 15 m2 powierzchni, obowiązkowe także pozostaje zachowanie odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. Nie dotyczy to osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania. Uczestnicy muszą także zakrywać usta i nos za pomocą maseczki. Osoby pozostające na zewnątrz kościoła muszą zachować odległość nie mniejszą niż 1,5 metra od siebie.

Do 5 czerwca osoby w obiektach handlowych lub usługowych, na stacjach paliw mają obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Wyjątek dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia.

W obiektach handlowych i placówkach pocztowych obowiązuje limit – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem obsługi.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 6431 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci 510 osób chorych na COVID-19.

Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono już u 2 818 378 osób, z których 68 993 zmarły.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes