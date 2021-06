"To nie są kwoty do odrobienia przez rok, dwa czy trzy". Wakacyjne luzowanie to za mało dla branży targowej

Targi i konferencje nie odbywają się w wakacje, więc zmiana dotycząca limitu osób nie poprawi sytuacji branży - stwierdził Paweł Montewka, członek rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednocześnie zwrócił się do rządu, by sprecyzował kolejne kroki w sprawie szerszego otwarcia branży targowej.

W czwartek rząd ogłosił łagodzenie kolejnych obostrzeń związanych z pandemią. Od 26 czerwca w hotelach i obiektach wypoczynkowych limit zajętych przez gości miejsc będzie wynosił 75 proc. Podobne obłożenie będzie dopuszczalne w restauracjach i lokalach gastronomicznych. Dotychczasowy limit uczestników targów i konferencji (jedna osoba na 15 mkw.) zostanie zmieniony na regułę: jedna osoba na 10 mkw. Do limitów nie wliczają się osoby zaszczepione. Zasady mają obowiązywać do końca wakacji, z możliwością modyfikacji.

"Będziemy sparaliżowani takimi decyzjami"

- Póki rząd nie zacznie bazować na badaniach, a nie chaotycznych ruchach, to cały czas będziemy sparaliżowani takimi decyzjami. Jeśli nawet będziemy mogli w sali 100-metrowej przeprowadzić targi, kongres czy konferencję dla 10 osób, to w tej samej sali możemy upchnąć 150 osób na wesele. Czy to jest troska o zdrowie obywateli? - pytał retorycznie Montewka.