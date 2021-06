Zmiana obostrzeń w sprawie restauracji i hoteli. Jest zapowiedź premiera

Od 26 czerwca w hotelach i obiektach wypoczynkowych zwiększamy limit dopuszczalnych miejsc zajętych do 75 procent. Do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12. roku życia - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Wakacyjne luzowanie obostrzeń obejmie też restauracje. Premier podkreślił podczas konferencji, że wszystkie obowiązujące limity nie będą dotyczyły także osób zaszczepionych.