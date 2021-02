Rzecznik rządu o znoszeniu obostrzeń. "Kierunek nie jest tak oczywisty, jakby to wyglądało kilka dni temu"

Pytany przez "Rz", czy będą otwierane hotele, odparł, że "trwa dyskusja". "Nie ma jednomyślności w tym zakresie. Dzisiaj jest mi trudno deklarować wprost, co będzie zakomunikowane. Tu nie chodzi tylko o zakażanie się w hotelach, tylko po drodze, gdy jesteśmy w komunikacji, spotykamy się, pomiędzy różnymi województwami osoby się przemieszczają, to był problem, który widzieliśmy w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii. To są trudne decyzje i nie zostały jeszcze podjęte" - zaznaczył.