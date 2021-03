W środę zapowiedź, od soboty restrykcje. "Zostajemy teraz postawieni pod ścianą"

Minister zdrowia Adam Niedzielski na środowej konferencji prasowej zapowiedział wprowadzenie surowszych obostrzeń w całej Polsce . Mają one obowiązywać od 20 marca do 9 kwietnia. Zamknięte będą hotele, instytucje kultury, obiekty sportowe. Ponadto ograniczona zostanie działalność galerii handlowych.

- Na szczęście przemysł pozostaje odporny na skutki pandemii, a Polska czerpie korzyści z bycia w odpowiednich łańcuchach dostaw. O wiele gorzej radzą sobie usługi, zwłaszcza turystyka, hotelarstwo czy gastronomia. Nowe obostrzenie jeszcze bardziej pogłębią ich trudną sytuację - ocenił w komentarzu do decyzji rządu.

Prezydent Konfederacji Lewiatan dodał, że nie da się przewidzieć, jak po wprowadzeniu kolejnych restrykcji będzie kształtował się popyt czy jakie bariery administracyjne napotka jeszcze biznes. - To bardzo ogranicza możliwości inwestowania, składania zamówień u podwykonawców. To wspólny problem małych i dużych firm. Mamy nadzieję, że to już ostatni taki lockdown - podkreślił Witucki.